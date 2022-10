Roy Donders en Michelle maken geslacht van hun baby spectaculair bekend

Vorige maand liet hij het al weten: Roy Donders en 'zijn' Michelle krijgen een kindje. Inmiddels is het geslacht bekend. De 'gender reveal' was een waar spektakel. Via zijn eigen YouTube-kanaal maakt Roy bekend wat het gaat worden.

Liam Toll Geschreven door

Met vuurwerkfonteinen, vlammenwerpers en kanonnen waar roze poeder uitgeschoten werd, liet het koppel aan de rest van de familie weten dat ze een meisje krijgen. De stylist van het zuiden deelt de beelden op YouTube en laat zo ook aan de rest van de wereld zien wat het geslacht van hun baby is. Vorig jaar leerde Roy Donders zijn Eindhovense vriendin Michelle kennen tijdens een vakantie in Griekenland. De zwangerschap kwam als een grote verrassing voor het stel. Na een echo, vlak voor de bekendmaking van het geslacht, was het koppel erg blij. "Het heeft tien vingertjes, tien teentjes, de botjes kloppen en het hartje klopt", zegt Roy vol trots in de video. De video waarin Roy het geslacht bekendmaakt: