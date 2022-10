Marathon Eindhoven is in volle gang: kijk hier live mee

De 38ste editie van de Marathon Eindhoven is in volle gang. Zo'n 25.000 sportievelingen doen zondag mee aan het grootste tweedaagse sportevenement van onze provincie. Omroep Brabant is er de hele dag bij. Kijk hier live mee naar de sportievelingen, de muziek en de gezelligheid.

Omroep Brabant zendt de marathon uit van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk hier live mee: