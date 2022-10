Marathon Eindhoven: de finish is gesloten • Canadees wint halve marathon

15.18

Een opmerkelijk conclusie van de slotfase in de kopgroep van de halve marathon. Tussen twee toplopers bleef het tot op het laatste moment spannend. De winnaar, de Canadese Braeden Charlton, haalde in de allerlaatste fase zijn concurrent Fadi uit België in, en wel net na de laatste bocht. Zijn uiteindelijke tijd? 01.07.28.

"Ik dacht dat hij de loop binnen had. Maar in de laatste bocht zag ik 'm ineens weer. En toen dacht ik, ik haal dit nog. Ik had gelijk gelukkig. Het publiek was echt fenomenaal ook. Zonder hen had ik het niet gekund. Dit is mijn favoriete marathon tot nu toe", vertelt Charlton opgelaten.