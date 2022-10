Marathon Eindhoven: Karanja wint marathon • geen nieuw baanrecord

11.45

De kopgroep van de mannen hoopt binnen enige tijd binnen te komen, want de mannen zijn al 1 uur en 45 minuten onderweg.

Het baanrecord (2.06.46) zit er nog altijd in. De kopgroep bestaat nu uit vijf mannen. Mark Kiptoo uit Kenia is inmiddels al even afgehaakt en heeft de kopgroep verlaten.

De snelste in 2021 was Silas Too uit Kenia. Hij liep een tijd van 2.06.32. Het belooft dit jaar spannend te worden onder de toplopers.