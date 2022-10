Mathieu van der Poel derde op WK gravelrijden

Mathieu van der Poel is derde geworden op het eerste WK gravelrijden. Het was zijn eerste optreden sinds het incident rondom het WK wielrennen op de weg in Australië. Van der Poel stapte toen vroeg na de start van de wegrace af, nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht.

Gianni Vermeersch heeft het WK gewonnen. De Belg reed ruim 5 kilometer voor de finish weg bij zijn Italiaanse medevluchter Daniel Oss en kwam solo over de eindstreep in Cittadella.

Vermeersch en Oss gingen zo'n 100 kilometer voor de finish in de aanval. Ze namen snel een voorsprong van 5 minuten. Het peloton met favorieten als Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Magnus Cort, Zdenek Stybar en Alessandro De Marchi had al snel het nakijken.

Vermeersch bezorgde de Belgische wielerfans een tweede wereldtitel in korte tijd. Remko Evenepoel werd twee weken geleden wereldkampioen op de weg. Oss eindigde op 43 seconden als tweede. Van der Poel werd op bijna anderhalve minuut derde. Het parcours van het eerste WK gravelrijden, ruim 190 kilometer lang, leidde de deelnemers over veel onverharde wegen en gravelstroken.

Eerste WK gravelrijden

Deze zondag was het de eerste keer dat het WK gravelrijden werd gehouden. Het WK werd verreden over een parcours van zo'n tweehonderd kilometer, waarvan ongeveer de helft over onverharde wegen voert.

Voor Van der Poel was het zijn eerst gravelrace ooit. "Ik heb vandaag op de gravelfiets getraind. Het voelt als iets tussen wegwielrennen en veldrijden in", zei hij eerder al in een verklaring van zijn ploeg. Hij zei ook dat hij in de eerste plaats meedeed voor de lol. Als hij zich deze zondag goed zou voelen, zou hij proberen een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Het was deze zondag ook het eerste optreden voor Van der Poel sinds hij in Australië een groot deel van de nacht op het politiebureau had doorgebracht. De politie had hem meegenomen omdat hij twee meisjes, die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen. Een van hen liep een schaafwond op. De renner moest zich voor de rechter verantwoorden en kreeg een boete van duizend euro wegens mishandeling. Later betuigde hij spijt.

LEES OOK:

Mathieu van der Poel maakt rentree op de fiets tijdens WK gravelrijden

Mathieu van der Poel heeft spijt: 'Ik dacht dat ik het zelf kon oplossen'

Vader meisjes: 'Mathieu van der Poel mag boos zijn, maar niet dit doen'