FDF-voorman sluit aan bij ontbijt met kabinet: 'Goede hoop? Dat niet'

Verschillende boerenorganisaties zullen zich dinsdagochtend verzamelen op het Catshuis in Den Haag, voor een ontbijt met premier Rutte en ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Adema (Landbouw). Ook Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever is erbij.

Die keuze was in dit geval geen lastige, vertelt Van den Oever. "We vinden het belangrijk om nu onze stem te laten horen, voordat het kabinet weer bij elkaar komt. Invloed oefen je vooraf uit, niet achteraf."

Maar of de voorzitter nu hoopvol naar Den Haag afreist? "De verwachtingen zijn niet per se hooggespannen." Ook niet na de bewierookte speech van stikstofbemiddelaar Remkes, vorige week. "Eerst zien, dan geloven", zegt Van den Oever. "Het kabinet heeft ons vaak teleurgesteld en tot nu toe waren compromissen nooit mogelijk."

Rode lijnen

Al is de voorman van Farmers Defence Force zelf op sommige punten ook niet van plan water bij de wijn te doen. "Wij hebben een paar rode lijnen getrokken, waar we absoluut niet overheen gaan. Ten eerste de gedwongen uitkoop, ten tweede de 'zonering'." Remkes stelde vorige week voor Nederland te verdelen in verschillende zones, die bepalen wat een boer wel en niet mag op een bepaalde plek.

Naast Farmers Defence Force, schuiven organisaties als LTO Nederland en Agractie aan. Johan Remkes drong in zijn rapport sterk aan op meer overleg tussen de ministers en de boerensector. Tijdens het ontbijt van dinsdag zullen zijn adviezen worden besproken.

LEES OOK:

Farmers Defence Force wil geen gedwongen uitkoop van boeren

Remkes over stikstof: 'Houd vast aan de halvering van uitstoot in 2030'