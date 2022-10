OM in Canada eist 12 jaar cel tegen webcamafperser Aydin C.

Het Openbaar Ministerie van Canada eist 12 jaar celstraf voor Aydin C., de Tilburger die de 15-jarige Amanda Todd afperste. Volgens Canadese media noemde de aanklager de daden van C. 'moreel verwerpelijk'.

Tien jaar geleden maakte Amanda Todd een einde aan haar leven. Haar dood kreeg grote internationale bekendheid door een filmpje dat ze online zette. Daarin legde ze uit dat ze was afgeperst met naaktbeelden van zichzelf.

C. ontkent dat tot op de dag van vandaag. Maar het OM in Canada is onverbiddelijk. Het gedrag van de Nederlander had verwoestende gevolgen, stelt de aanklager. C. moet de cel in, omdat het risico dat hij opnieuw te fout in gaat simpelweg te groot is.

Maximale straf

Of de Tilburger daadwerkelijk in de Canadese gevangenis belandt, is nog maar de vraag. Op dit moment zit hij in Nederland een celstraf van tien jaar en acht maanden voor onder meer het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Het is de maximale straf voor dit vergrijp.

En dat maakt de zaak meteen zo lastig. In het wetboek van Strafrecht staat namelijk dat iemand niet twee keer veroordeeld kan worden voor hetzelfde feit. Daardoor zou het zomaar kunnen zijn dat de eis in Canada voor de bühne is.

De rechter doet binnenkort uitspraak in de zaak.

Omroep Brabant maakte eerder deze documentaire over de zaak-Amanda Todd: