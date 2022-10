Bosschenaar opgepakt in onderzoek naar witwassen met luxe horloges

Een 50-jarige Bosschenaar is dinsdag opgepakt in een groot onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. De Bosschenaar is een van de dertien verdachten die dinsdag op verschillende plekken in Nederland zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze crimineel geld hebben witgewassen via de handel in luxe horloges.

Lobke Kapteijns Geschreven door