22 Rolexen gevonden in onderzoek naar criminele handel in luxe horloges,

De politie is onder meer in Breda een criminele handel in exlusieve horloges op het spoor. Bij doorzoekingen zijn 22 exclusieve horloges gevonden. ‘Klokjes ‘ worden vaak gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de grootschalige drugshandel.

Woensdag werden een huis in Breda, drie in Rotterdam en één in Capelle aan de IJssel doorzocht. Ook in een kantoor in Alblasserdam vond een doorzoeking plaats. In een woning in Rotterdam werden naast een vuurwapen ook kleinere hoeveelheden harddrugs gevonden. De bewoonster (57) van dat huis is aangehouden.

Woensdag leverde dat onder meer de volgende vondsten op:

22 luxe horloges voornamelijk van het merk Rolex.

Zo'n 200 horlogecertificaten en materialen om luxe horloges te verfraaien.

19 schilderijen die op echtheid worden onderzocht.

Ongeveer 20.000 euro aan contant geld.

En verder zijn administratie, computers en mobiele telefoons in beslag genomen.

Witwassen

In onderzoeken naar de georganiseerde misdaad in onder meer West-Brabant komen volgens de politie steeds vaker dubieuze handelaren in exclusieve horloges in beeld. Daarom loopt in Breda een onderzoek naar enkele betrokkenen in deze handel. De mensen die in beeld zijn worden ervan verdacht dat ze lid zijn van een criminele organisatie.

Van luxe horloges is bekend dat je ze kan gebruiken voor witwassen. De politie ziet het op meer plekken gebeuren. Luxe horloges zijn soms tienduizenden euro's per stuk waard. Ze zijn niet illegaal. Een horloge draag je gewoon om je pols en je kan hem makkelijk aan iemand anders geven.

Bij arrestaties van verdachten neemt de politie vaak dure horloges in beslag:

Zondag nog bleken een vader en twee zoons in Den Bosch in het bezit van dure horloges.

in een drugszaak in Etten-Leur en in een cokezaak eerder dit jaar in Eindhoven hadden de verdachten ze ook in huis.

In oktober pakte de politie in Breda een drugsdealer met tien dure 'klokjes'.

Er is afgezien van de vrouw met het vuurwapen, niemand opgepakt. De politie wil eerst alles onderzoeken. Mogelijk komt er zo meer zicht op criminele internationale geldstromen, de internationale horlogehandel en de rol daarbij van bepaalde mensen.

