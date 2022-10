Eindhovenaar zit achter WhatsApp van de onderwereld, denkt OM

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) denken dat een man uit Eindhoven een van de mensen was achter Encrochat, de beruchte berichtendienst met zo'n 12.000 criminele gebruikers alleen al in ons land. Door stiekem in te breken op het telefoonnetwerk kreeg de politie een spectaculaire inkijk in het criminele circuit. Zo werden de martelkamer in Wouwse Plantage en een geldpakhuis ontdekt. Ook moordenaars, cokedealers en drugslabs kwamen in beeld. De miljoenen chats leveren stapels bewijs op tot op de dag van vandaag.

De 47-jarige Eindhovenaar is in juni al opgepakt, ergens in Nederland, samen met zeker twee andere verdachten over wie verder niks bekend is. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie: Encrochat. Vuurwapen

Bij de Eindhovenaar werden ook een vuurwapen en munitie gevonden en daarom bleef hij langer in de cel zitten. De andere twee zijn al eerder vrijgelaten. De rechtbank heeft woensdag besloten dat de man donderdag zijn cel uit mag, in afwachting van het proces. Het OM wil verder weinig kwijt over de zaak, behalve dat het hier gaat om drie verdachten die in het zogenaamde 'middle management' zaten. Dat kan er op duiden dat ze niet worden gezien als de grote bazen. Afluisteren

Encrochat was een berichtendienst, zoals WhatsApp. De hoofdcomputer stond in Noord-Frankrijk. Gebruikers hadden cryptotelefoons die niet konden worden 'afgeluisterd', althans dat dachten de gebruikers. Want in diverse voorgaande gevallen, zoals bij het bedrijf Ennetcom, kon de politie de centrale computers toch vinden, in beslag nemen en zo alle chats en foto's zien. De leverde een schat aan bewijs op. Begin 2020 konden experts binnendringen in de computer van het bedrijf Encrochat. De politie startte het onderzoek met de codenaam 26Lemont. In het diepste geheim kreeg de recherche meer dan 20 miljoen berichten in handen. Ze konden zelfs even live meelezen. Zo konden moordaanslagen worden verijdeld. Bijzonder waren de vondst van een martelkamer met onderwereldgevangenis in Wouwse Plantage en het 'Geldpakhuis van Oom Dagobert' in Eindhoven, de grootste geldopslag ooit gevonden. De inval in de martelkamer in Wouwse Plantage werd door de politie gefilmd.

Pino, Ieniemienie en Broodjekaas

De miljoenen Encrochat-berichten vormen het bewijs in honderden onderzoeken. Om de zoveel tijd pakt de politie nieuwe verdachten op, dankzij chats die ze jaren terug verstuurden. Verdachten deden dat onder schuilnamen zoals bijvoorbeeld Pino, Ieniemienie of Broodjekaas maar de politie kon ze toch vinden dankzij afspraken, privé-foto's en persoonlijke gegevens zoals verjaardagen. Rechtszaak

De arrestatie van de Eindhovenaar werd op 3 juli al gemeld door onder meer de NOS, maar zonder details. Want het OM wilde toen niks zeggen. Woensdag was de eerste openbare zitting voor de rechtbank in Rotterdam. De zitting was niet aangekondigd. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie bevestigt alleen dat de zitting openbaar was. Er verscheen na afloop wel een persbericht. Daarin staat dat het OM deze verdachten als 'behulpzaam' ziet aan alle misdrijven van de 'criminele klantenkring'. Zowel de Nederlandse als Franse autoriteiten speuren naar nog meer verdachten die bekend zijn. Er zijn internationale opsporingsbevelen uitgevaardigd. Privacy geschonden?

Advocaten zijn zeer kritisch. Ze vinden dat politie en justitie als het ware met een groot sleepnet alles heeft binnen geharkt zonder te weten wie en wat ze zouden tegen komen. Ook mogelijk onschuldige gebruikers. Met die methode zouden ze de privacy ernstig hebben geschonden. Advocaten willen dat rechters 26Lemont uitsluiten als bewijs. Maar tot nu toe accepteren rechtbanken de onderwereldchats als bewijs. De discussie is nog lang niet voorbij.