Dreiging rond PI Vught: deze maatregelen moeten ontsnappingen voorkomen

Volop politie, rondcirkelende helikopters en een hermetisch afgesloten omgeving. Rondom de PI in Vught stond donderdagmiddag alles en iedereen op scherp na een melding. Met name sinds de komst van Ridouan Taghi, vermeend kopman van de Mocromaffia, zijn de maatregelen in en rondom de gevangenis ernstig aangescherpt.

Sinds de komst van Taghi, ligt de Brabantse gevangenis onder een vergrootglas. Maar hij is lang niet de enige zeer zware crimineel die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een onderdeel van de PI Vught. Ook zijn vermeende rechterhand Said Razzouki zit er, net als Heineken-ontvoerder Willem Holleeder en Mohammed B. die filmmaker Theo van Gogh vermoordde.

1. Vliegverbod

Afgelopen zomer werd het luchtruim boven de PI al gesloten, uit vrees voor een grote ontsnappingspoging. Het is al langer bekend dat Taghi zo'n vluchtpoging zou beramen. De maatregel geldt tot zeker 1 januari.

2. Preventief fouilleren

Al in juni 2020 wees burgemeester Roderick van de Mortel het gebied rondom de gevangenis aan als veiligheidsrisicogebied. Dat deed hij op advies van de politie, het Openbaar Ministerie en de PI zelf. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat iedereen die in de buurt van de gevangenis komt, preventief gefouilleerd mag worden. Dat geldt dus ook voor fietsers en wandelaars. De maatregel is inmiddels meerdere keren door de burgemeester verlengd.

3. Streng regime

Ook het regime in de EBI zelf is zeer streng. Het is een extra bewaakte afdeling binnen de gevangenis, die bestaat uit vier afdelingen met ieder zes cellen. Binnen die in totaal 24 cellen mogen advocaten bijvoorbeeld geen laptops of tablets mee naar binnen nemen.

4. Tralies en celdeuren zonder sloten

Overigens lukte het nog niemand om daadwerkelijk te ontsnappen uit de EBI. En de vraag is of daar ooit verandering in komt. Boven de luchtplaats zitten dikke tralies, de celdeuren hebben geen slot en openen gebeurt op afstand.

5. Blinddoeken

Binnen is het een doolhof. Gevangenen worden geblinddoekt binnengebracht. Ze verlaten alleen hun afdeling voor een transport naar de rechtbank.

Op dat transport is trouwens al langere tijd kritiek. Het vervoer van de zware criminelen gaat vooralsnog namelijk dwars door de woonwijken van Vught. Daarom pleitte burgemeester Van de Mortel eerder al voor een eigen rechtbank. Nu die plannen er nog altijd niet doorheen zijn, komt er in ieder geval een tijdelijke weg. Die moet ervoor zorgen dat de transporten in de tussentijd via een andere, veiligere route gaan.

