Gebied rond PI Vught korte tijd afgesloten na signalen over dreiging

De politie heeft donderdagmiddag het gebied rondom de PI Vught korte tijd afgesloten omdat er dreiging zou zijn. Rond vijf over drie 's middags werden de maatregelen weer afgeschaald en is het gebied weer vrijgegeven. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies aan de hand is.

De politie wil nog altijd niet toelichten wat er precies aan de hand is. Onder meer de straat richting de PI werd afgesloten. Ook bij de nabijgelegen N65 stond veel politie. Mensen die daar in de omgeving liepen, fietsten of reden, werden gecontroleerd. Veel politie

De politie is nog altijd met veel wagens ter plaatse, maar straten die werden afgesloten zijn weer open. Een helikopter vloog rondjes boven de PI. Ook stonden er wagens van het arrestatieteam opgesteld naast toegangswegen. De gevangenis in Vught is de laatste jaren vaker in het nieuws. Zeker sinds Ridouan Taghi daar opgesloten zit. Hij zou al eens een gewelddadige ontsnappingspoging hebben beraamd. Onlangs werd het luchtruim boven de PI al gesloten wegens dreiging.

Foto: SQ Vision.

