Man die met lakens uit cel wilde ontsnappen, pleegde gruwelijke moord

De man die donderdagochtend met aan elkaar geknoopte lakens probeerde te ontsnappen uit de gevangenis in Alphen aan den Rijn, is moordenaar Nicky S. (33) uit Bergen op Zoom. Hij kreeg vorig jaar 17 jaar cel en tbs opgelegd voor het doden van een Belgische loodgieter.

Dat meldt De Telegraaf. De geruchtmakende zaak staat bekend als de speciekuipmoord. Het nieuws is tegenover de krant bevestigd door de advocaat van Nicky S., Mark Nillesen. Die kan verder nog niet reageren op de spectaculaire ontsnappingspoging van zijn cliënt. Ik moet hem nog spreken", aldus de raadsman. S. is na de uitbraakpoging in een isoleercel geplaatst.

Specikuipmoord

Johan van der Heyden werd op 1 juni 2019 gedrogeerd en ontvoerd. De verdachten wilden hem beroven maar hij stierf. Ze zaagden hem in stukken, verbrandden de resten en dumpten hem in het Schelde-Rijnkanaal, in het riool en op de vuilstort.

Volgens het OM is Nicky S. direct verantwoordelijk voor de dood van Johan. De andere verdachten hielpen bij de uitvoering. S. heeft een persoonlijkheidsstoornis en is al diverse keren veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Ook in de gevangenis en een onderzoekskliniek was hij gewelddadig, volgens het OM.

