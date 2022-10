Explosie bij huis in Geldrop: 'Fotolijstjes kwamen van de muur'

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Fleskensstraat in Geldrop. Donderdagnacht rond halfvijf ontplofte een explosief bij een huis. “We lagen te slapen toen het gebeurde. Het heeft echt heel veel impact op ons”, vertelt de bewoonster van het huis.

“Ik heb echt geen idee waar het vandaan komt”, is de eerste reactie van de bewoonster. “Als ik het wist had ik het zelf wel opgelost. Voor nu laat ik het over aan de politie.” Een medebewoonster vertelt dat ze misselijk is en hoofdpijn heeft van wat er gebeurd is. “We hebben geluk gehad met de harde voordeur, hierdoor zijn ze niet binnen gekomen.”

Het huis is goed beveiligd. Elk raam, zelfs die van de wc, is voorzien van een rolluik. En rondom het huis hangen drie camera’s. Een buurvrouw vertelt dat ze aan het eind van de nacht werd opgeschrikt door een explosie. “We schrokken wakker en de hond was helemaal in paniek. Dit is niet tof.”