Zware straf voor webcamafperser uit Tilburg: hoe gaat het nu verder?

Aydin C. uit Tilburg is in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel voor online afpersing en intimidatie met seksueel getint beeldmateriaal. Hij dreef de Canadese Amanda Todd tien jaar geleden tot zelfmoord. Haar hartverscheurende filmpje op YouTube werd wereldwijd gedeeld. Toen Nederland de Tilburger aan Canada uitleverde, is daarbij afgesproken dat hij zijn straf in Nederland mag uitzitten. Er zijn nu drie mogelijkheden, waarbij de kans het grootst is dat hij binnenkort als vrij man rondwandelt in ons land.

De eerste mogelijkheid is dat de veroordeelde Aydin naar Nederland overgebracht. In Nederland is hij dan een vrij man. Hij hoeft de opgelegde 13 jaar die hij in Canada opgelegd kreeg hier niet uit te zitten. Advocaat Louis de Leon, gespecialiseerd in uit- en overleveringsrecht, legde eerder aan Omroep Brabant uit hoe dat kan.

"Vier jaar geleden werd C. in Nederland al veroordeeld voor hetzelfde vergrijp en kreeg daarvoor de maximale straf opgelegd, 10 jaar en 8 maanden. Inclusief de tijd die hij doorbracht in voorarrest heeft hij hier zijn straf al uitgezeten. Omdat C. in Nederland de maximale straf al heeft uitgezeten, is de kans klein dat hij opnieuw achter de tralies zal verdwijnen. Je kunt niet twee keer voor hetzelfde vergrijp veroordeeld worden."

Er is een kleine kans dat de rechter oordeelt dat veroordeling in Canada zijn kans op strafkorting heeft verspeeld. Hij moet dan nog een klein restje van zijn Nederlandse straf hier uitzitten.

Tweede mogelijkheid

Een tweede mogelijkheid is dat Aydin C. naar Nederland komt en dat de rechter oordeelt dat de Canadese veroordeling als een nieuwe strafzaak moet worden gezien. Dan moet hij hier de Canadese straf volgens Nederlandse maatstaven uitzitten.

Die straf zal aanzienlijk lager zijn dan die 13 jaar die hem in Canada is opgelegd. Hier werd de Tilburger destijds niet alleen voor het afpersen van Amanda Todd veroordeeld, maar voor in totaal 34 soortgelijke vergrijpen met minderjarige meisjes uit verschillende landen.

De Nederlandse straf zal dan een fractie zijn van de Canadese straf. Daarnaast is het erg onwaarschijnlijk dat een rechter deze veroordeling als een nieuwe zaak zal zien.

Derde mogelijkheid

Als laatste mogelijkheid kan de openbaar aanklager in Canada in beroep gaan tegen de Canadese uitspraak. Dit klinkt raar, want de rechter gaf de Tilburger een hogere straf op dan de aanklager had geëist.

De openbaar aanklager kan de mogelijkheid gebruiken om ervoor te zorgen dat Aydin C. langer in Canada vast blijft zitten. Een hoger beroep laat namelijk vaak twee jaar op zich wachten. De aanklager zal al zijn creativiteit uit de kast moeten halen om te beargumenteren waarom hij tegen de veroordeling in beroep gaat. Als dit lukt dan zal Aydin C. in afwachting van zijn nieuwe proces nog eens twee jaar in een Canadese cel moet doorbrengen.

Pijnlijk besef

Het is een pijnlijk besef voor alle slachtoffers dat de straf voor Aydin C. erger had kunnen zijn als hij eerst in Canada was veroordeeld voor de intimidatie en afpersing van Amanda Todd en daarna in Nederland voor de overgebleven 33 meisjes. Canada had voordat de zaak in Nederland begon om uitlevering gevraagd. Nederland ging hier niet op in omdat zaken die in Nederland gepleegd zijn eerst in Nederland berecht worden.

