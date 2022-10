Verijdelde knokpartij leidt tot spandoeken in het PSV-stadion

De aangekondigde, maar verijdelde vechtpartij zaterdag tussen voetbalhooligans van PSV en FC Utrecht heeft tijdens de wedstrijd zondagmiddag een staartje gekregen in het stadion.

Daar ontrolden supporters van beide clubs spandoeken met teksten, gericht aan de tegenpartij. Als eerste kwamen de FC Utrecht-supporters met doeken waarop stond 'Info PSV, we call the police, Kanker PSV'. Dat slaat waarschijnlijk terug op de vechtpartij die fans van de harde kern met elkaar hadden afgesproken, zaterdagavond ergens in de buurt van Eindhoven.