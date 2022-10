112-nieuws: auto botst tegen boom • grote drugsactie gaande

08.00

De politie doet op zeker drie woonwagenkampjes in Eindhoven momenteel onderzoek. De onderzoeken maken deel uit van een grote actie waarbij agenten ook op tientallen andere plekken in Brabant en daarbuiten op zoek zijn naar drugs. Er is inmiddels een aantal mensen aangehouden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend of er ook spullen in beslag zijn genomen.

De drie kampjes in Eindhoven waar de politie massaal aanwezig is, liggen aan de Heezerweg, de Castiliëlaan en de Brestlaan. Een bosgebied aan de Heezerweg is vanwege de actie afgesloten voor publiek en media.