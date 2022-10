Groot drugsonderzoek: actie van politie en FIOD op tientallen plaatsen

De politie is met een groot drugsonderzoek bezig op tientallen plekken in Brabant en daarbuiten. Waar precies is nog onduidelijk. In een eerste politiebericht werd de Heezerweg in Eindhoven genoemd. Het is ook niet bekend of er al mensen zijn aangehouden en of er spullen in beslag zijn genomen.

Bij de actie werkt de politie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD) en de Belastingdienst. Vooralsnog wil de politie niet meer kwijt dat pas maandagmiddag meer bekend wordt.