Ad zat in trein die dwars door bus reed: 'Sta nog te trillen op mijn benen'

Ad Kanters uit Lage Zwaluwe was op weg naar zijn neef in Huijbergen toen hij een grote schok voelde en de trein flink afremde. Wat volgde, was een grote klap. De trein waar Ad in zat, raakte een bus van Connexxion en brak de bus in tweeën.

Liam Toll Geschreven door

"Ik zat halverwege de trein, rechts vooraan", legt Ad uit. In het voorbijgaan zag hij iets geels. "Ik dacht misschien wel een ambulance." Maar daarna volgde de klap met wat uiteindelijk dus een bus blijkt te zijn. "Er was geen paniek in de trein, zelf ben ik wel erg geschrokken." Volgens ooggetuige Ad is de bus vast komen te zitten op de overweg en is de chauffeur uitgestapt en gaan rennen. Ad en zijn medepassagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald.

Ad's bezoek aan zijn neef in Huijbergen kan gelukkig wel doorgaan. "Hij komt zo hier naar het station toe om mij op te halen." Nu gaat Ad eerst aan een bak koffie. "Die zal zeker smaken", lacht hij. Op deze beelden is te zien hoe het ongeluk gebeurde: