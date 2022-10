Stefanie en Lucas weten niet wanneer ze na brand Beugen naar huis kunnen

Stefanie en Lucas zijn boos en gefrustreerd. Meer dan een dag na de grote brand in Beugen kunnen ze nog steeds hun huis niet in. Zondagochtend werd een bedrijfsverzamelgebouw verwoest door een grote brand. Daarbij kwam asbest vrij waardoor bijna het hele industrieterrein sinds zondag voor een groot deel is afgesloten. Een kleine twintig bedrijven kunnen daardoor niet aan het werk.

Zondagmorgen ging op het Transportcentrum in Beugen een bedrijfsverzamelgebouw in vlammen op. In dat pand zaten onder andere accubedrijf KWS Seuren en kantoorinrichtingsbedrijf Hahebo. Van beide bedrijven is niets meer over. Vanaf de doorgaande weg langs het industrieterrein zie je nog de smeulende resten van de twee bedrijven. Bij de afzetting staan Stefanie Stoffelen en Lucas Eman. Ze wonen schuin tegenover het bedrijfsgebouw. “Het was om 9 uur al heisa”, zegt Lucas. “Het begon vrij klein, maar we konden het wel al zien.”

"Het kan nog lang duren."

De twee gingen kijken. Maar uiteindelijk moesten ze van de brandweer snel weg. “Het was toen al dik twee en een half uur aan de gang”, vertelt Stefanie. “Tot die tijd stonden we buiten ons huis. Misschien niet verstandig, maar je gaat toch kijken. Al die tijd deed de brandweer niks. Maar toen we weg moesten werden we afgespoeld.” Het werd later in de ochtend duidelijk dat er asbest vrij kwam vrij kwam bij de brand en dus ging het industrieterrein op slot. Sinds maandagochtend is het onderzoek naar asbest weer gestart, laat de gemeente Land van Cuijk weten. Bij de ingang van het industrieterrein staan beveiligers. “We zijn tot morgenavond ingehuurd. Dus zo lang kan het duren”, zegt één van hen.

"We willen graag wat spullen uit ons huis hebben."

Stefanie en Lucas hebben de nacht doorgebracht in een hotel in de buurt. Maandagochtend staan ze bij de afzetting nog in de kleren die ze zondag nog aan aanhadden. “We mochten niks meenemen”, zegt Stefanie. Nu willen de twee vooral duidelijkheid wanneer ze weer terug mogen. “We willen graag wat spullen uit ons huis hebben. Al het ergste geval het nog een dag of twee of drie duurt moet je wat hebben”, zegt Lucas. Bij het lint staat ook Arnoud Heutink van transportbedrijf Heutink. “We zitten precies tegenover het bedrijf dat is afgebrand. Ik heb dertien vrachtwagens al sinds zondagavond klaar staan om te vertrekken”, zegt Arnoud “Die moeten heel Europa door.”

"We zijn druk bezig iedereen te informeren."

Intussen is de gemeente Land van Cuijk druk bezig om het industrieterrein zo snel mogelijk weer veilig te krijgen. Een stukje van het industrieterrein is inmiddels weer vrijgegeven. Een asbestsaneerder gaat aan het werk om de troep op te ruimen. “We zijn bezig om alle bedrijven en bewoners te bellen om ze op de hoogte te brengen hoe het gaat”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Samen met de asbestsaneerder gaan we kijken of mensen toch bij hun spullen kunnen komen.” Aan het eind van de middag wil de gemeente aan alle betrokkenen laten weten hoe het verder gaat.