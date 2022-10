Dit weten we nu over het ongeluk waarbij een trein een bus doormidden reed

Een trein is maandagochtend dwars door een bus gereden op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom. De ravage is enorm, maar er raakt niemand gewond. De gevolgen van de botsing zijn enorm. ProRail verwacht minimaal drie dagen bezig te zijn de schade te herstellen. Tot die tijd rijden er geen treinen.

Het is tien voor tien in de morgen als het helemaal misgaat op de overweg aan de Marconilaan. Een bus van Connexxion valt midden op het spoor stil terwijl de intercity eraan komt die vanuit Roosdendaal op weg is naar station Bergen op Zoom.

De chauffeur probeert de machinist van de aanstormende trein nog te waarschuwen.

De chauffeur (67) vlucht zijn bus uit als de slagbomen naar beneden gaan. Hij probeert de aanstormende trein nog te waarschuwen, maar een botsing is onvermijdelijk. De trein doorboort de bus die in twee stukken breekt. Van de bovenleiding komen flink wat vonken veroorzaakt door de rondvliegende brokstukken. Ravage

De botsing veroorzaakt een enorme ravage. Door de klap is de bus uit elkaar gespat en ook deels meegesleurd door de trein. Van de spoorwegovergang is weinig over. Zowel de weg als het spoor liggen bezaaid met brokstukken van de bus en overweg.

Foto: Christian Traets/SQ Vision

Hulpdiensten komen massaal op het ongeluk af, maar niemand is gewond geraakt. De bus vervoerde geen passagiers en chauffeur wist op tijd te ontkomen. De treinmachinist is 'enorm geschrokken' volgens de NS, maar blijft net als alle passagiers ongedeerd. Zij worden door de brandweer uit de trein gehaald en verder vervoerd.

Het moment dat de trein de bus ramt op de overweg.

Als snel delen automobilisten die stonden te wachten voor de overweg bizarre beelden van het ongeluk. De filmpjes zijn spectaculair en laten goed zien hoe groot de klap is. Ook enkele passagiers hebben de klap gefilmd en doen hun verhaal. Technische problemen

Omdat er niemand gewond raakt, kan al snel begonnen worden met het politieonderzoek naar de oorzaak van het ongeval. "De chauffeur zegt dat hij de spoorwegovergang opreed, toen de verkeerslichten groen waren", laat de politie weten. "Op de overgang is de bus stilgevallen met technische problemen." De buschauffeur wordt nu officieel gezien als verdachte. Maar de politie laat weten hem pas te verhoren als de resultaten naar de oorzaak van de aanrijding bekend zijn. Eerst moet er nog sporenonderzoek worden gedaan op de plaats van het ongeluk. Ook krijgt de bus nog een technische inspectie. Geen treinen

Een eerste inschatting van ProRail is dat op het traject zeker drie dagen geen treinen kunnen rijden door alle schade. De NS zet vervangend busvervoer in totdat alles gemaakt is. Volgens ProRail is de hele overweginstallatie stuk. "Je ziet de bellen, lampen en palen op de grond liggen, dat moet allemaal gerepareerd worden."

Foto: Christian Traets/SQ Vision

Technici gaan het spoor en alle kabels controleren als het politieonderzoek is afgerond. "We moeten uitzoeken wat er wel en niet is geraakt. Verder weten we nog niet wat er allemaal onder de twee stukken bus ligt", zegt ProRail. Ook zijn er zorgen over bovenleiding. Hoewel die nog netjes hangt, wil dat niet zeggen dat hij onbeschadigd is. ProRail zegt pas op zijn vroegst dinsdagochtend te weten hoe groot de schade precies is en wanneer er weer treinen kunnen reiden tussen Bergen op Zoom en Roosendaal.