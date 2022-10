112-nieuws: politie zoekt getuigen ongeluk in Best • brandje in vrachtwagen

07.00

De politie is in de omgeving van Vught al uren op zoek naar een vrouw en een kind, die worden vermist. Ze zouden mogelijk in een zwarte Kia Picanto rijden. Het gaat om een 26-jarige vrouw. Zij is 1,78 meter lang, heeft halflang haar en blauwe ogen en is de begeleidster van het kind. Het meisje is 10 jaar, heeft blond haar en is 1,40 meter lang. Via Burgernet is gevraagd uit te kijken naar het tweetal. Ook de moeder van het meisje vraagt om hulp.

