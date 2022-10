Nuri filmde hoe trein stilgevallen bus ramde: 'Zo heftig, wilde nog helpen'

Rijschoolhouder Nuri Geçoglu (29) zal deze maandag niet snel vergeten. De beelden die hij maakte van het ongeluk in Bergen op Zoom, waarbij een trein een bus doormidden reed, gingen viraal. Hij was bezig met een rijles toen vlak voor zijn auto een bus vaststond op de spoorwegovergang. Terwijl hij filmde, stapte hij uit om te kijken of hij kon helpen. Een paar tienden later, volgde de enorme klap. "Het ging zo snel, heel heftig!"

Rijinstructeur Nuri uit Bergen op Zoom was bezig met een rijles toen zijn leerling vanaf de Wattweg linksaf de Marconilaan op wilde rijden om zo over het spoor te gaan. Alleen dat ging niet, de bus stond al vast op de overweg. "Het werd al behoorlijk druk op de kruising en ik vroeg mijn leerling om maar even te blijven staan." Vlak nadat de slagbomen van de spoorwegovergang naar beneden zijn gegaan, begint Nuri met zijn telefoon te filmen en stapt hij uit. "Ik wilde checken of er nog iemand in de bus zat en kijken of ik kon helpen." Een paar tienden daarna ramt de trein de bus al. "Ik was in shock toen ik de auto zat, maar wilde toch iets doen."

"Het had een ramp geweest als er wel kinderen in hadden gezeten."

In die paar seconden dat Nuri vanaf een afstandje in en door de bus kan kijken, ziet hij tot zijn opluchting dat de chauffeur eruit is. "Ik zag hem op het fietspad staan. Toen de trein de bus raakte, schrok ik enorm. Maar ik had wel het besef dat er waarschijnlijk niemand echt gewond zou zijn." Na de enorme klap hoort de rijinstructeur dat het ook heel anders had kunnen aflopen. "Ik hoorde dat deze bus normaal vol schoolkinderen zit. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurt als zij er wel in hadden gezeten. Dat had een ramp geweest."

"Het meest bizarre wat ik heb meegemaakt als instructeur."

Nuri laat de bizarre beelden van de enorme klap zien aan de politieagenten zodat ze weten wat er precies gebeurt is. "Zij hebben het met hun telefoon van mijn telefoon gefilmd." Niet veel later gaat het filmpje van zijn beelden het internet over. "Toen heb ik de beelden ook maar naar mijn familie en vrienden gestuurd om te laten zien wat mij zojuist was overkomen." Het filmpje van de instructeur van rijschool Aegean ging vervolgens viraal. "Het is het meest bizarre wat ik in acht jaar lessen heb meegemaakt." Nuri krijgt heel veel reacties, vooral van vrienden die hem herkennen op de beelden. Maar ook Radio 538 belt hem op. "Mijn telefoon heeft niet meer stilgestaan." Nuri is vooral blij dat ondanks de enorme klap de schade materieel is en niemand gewond is geraakt. "Het was zo heftig om te zien, het heeft echt wel een flinke indruk op me gemaakt." De rijles vlak na het ongeluk heeft hij afgezegd, maar na een uurtje rust heeft hij gewoon weer gewerkt.

"Het heeft veel indruk gemaakt op mijn leerling."

De rijinstructeur heeft naderhand nog gebeld met zijn leerling om te vragen hoe het ging. "Ook op haar heeft het veel ongeluk indruk gemaakt." De beelden van het ongeluk staan voorgoed op Nuri zijn netvlies, maar zijn leerlingen wilde hij niet in de steek laten. "Ik heb om negen uur mijn laatste les afgerond."