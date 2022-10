Man die vrij zou komen, meteen weer opgepakt voor marteling

Een Eindhovenaar (35) is maandag in de gevangenis in Vught aangehouden omdat hij wordt verdacht van ontvoering en marteling. De man zou juist die dag vrij worden gelaten. Maar dat liep dus even anders.

De rechtbank in Den Bosch bepaalde vorige week vrijdag dat de man op vrije voeten zou komen. De Eindhovenaar moest zich die dag verantwoorden voor zijn aandeel in een grote drugszaak. Vorig jaar november was hij in zijn huis aangehouden, voor het bezit van wapens, de handel in drugs en in grondstoffen voor verdovende middelen. Partij verdwenen drugs

Maar nader onderzoek wees uit dat de man ook gebruik maakte van een telefoon met versleutelde communicatiediensten. Uit de inhoud van de berichten bleek dat hij zich vermoedelijk ook schuldig heeft gemaakt aan een ontvoering en marteling vanwege een partij verdwenen drugs. Dus werd hij op de dag van zijn vrijlating, opnieuw aangehouden. Wanneer en hoe de verdachte iemand zou hebben gemarteld, is onbekend. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van zware mishandeling met voorbedachten rade en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Reden genoeg om de man maandag weer aan te houden. Later deze week bepaalt de rechtbank of hij langer vast blijf zitten. LEES OOK: Man (34) gearresteerd in onderzoek naar grote wapenvondst in Eindhoven