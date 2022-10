Man stak vriendin dood, om haar te behoeden voor ontvoering en prostitutie

De man die op 1 februari zijn vriendin zou hebben doodgestoken in een bed and breakfast in Valkenswaard, wilde haar behoeden voor ‘iets veel ergers’. De 46-jarige Martien M. uit Eindhoven verklaarde dit woensdag in de rechtbank van Den Bosch. De man had waanideeën dat de vrouw het gevaar liep om te worden ontvoerd, verkracht en geprostitueerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) komt woensdagmiddag met de strafeis voor de verdachte. Tijdens een eerdere rechtszaak vroeg de man hem een levenslange gevangenisstraf op te leggen.

'Heel zwaar leven'

Verdachte Martien M. staat terecht voor de moord op zijn 33-jarige vriendin Stephanie en voor poging tot doodslag op de eigenaresse van de bed and breakfast. Hij vertelde voor de rechtbank wat hij met zijn daad wilde voorkomen: "Ze zou een heel zwaar leven hebben gehad en uiteindelijk ook worden vermoord. Dat denk ik nog steeds."

De eigenaresse hoorde die nacht in de boven in de huurwoning gestommel en geschreeuw. Toen ze uiteindelijk ging kijken zag ze hoe M. zijn vriendin in de nek stak en dat zij daar doodbloedde. Uit sectie bleek later dat het slachtoffer tientallen keren met een mes is gestoken, waarvan driemaal in haar nek. Daarna viel de verdachte volgens het OM ook de eigenaresse van de B&B aan.

Extreme angsten

M. zei al eerder dat hij die avond en nacht een psychose had. Als kind zou hij extreme angsten hebben doorgemaakt en op zijn 17e zou de Eindhovenaar voor het eerst psychoses hebben gehad. Sindsdien gebruikte hij drugs, waarvoor hij sinds zijn 24e werd behandeld bij de GGzE. Hij kreeg er medicijnen om die psychoses te onderdrukken en leerde daar vijf jaar geleden ook Stephanie kennen met wie hij een relatie kreeg.

Ze ontvluchtten de instelling om meer samen te kunnen zijn. Ze woonden in een bos, in een tiny house en uiteindelijk konden ze terecht in de B&B in Valkenswaard. Hier stopte M. op verzoek van zijn vriendin vorig jaar met de medicijnen. "Ik werd er suf van, maar op straat moest ik juist heel alert zijn om haar te beschermen", vertelde de Eindhovenaar de rechter.

Waanbeelden van auto's

Door het stoppen met de medicatie sliep hij echter nauwelijks meer en zag hij waanbeelden van auto's die voor het huis parkeerden en kreeg hij de overtuiging dat ze voor zijn vriendin kwamen.

Om haar voor deze ellende te behoeden, sloeg hij haar eerst met een fles op het hoofd en stak haar daarna meer dan dertig keer met een mes. De verdachte: "Die ontvoering was voor mij realiteit. Het klinkt heel bizar, maar dat is het nu nog steeds."