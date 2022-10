Broer van vermoorde vrouw wil verdachte aanvallen in rechtbank

De broer van een vrouw die in februari in Valkenswaard werd gedood, heeft woensdagmiddag geprobeerd de verdachte aan te vallen in de rechtbank in Den Bosch. Een stuk of vijf agenten konden voorkomen dat de man de Eindhovenaar van 46 zou aanvallen. De zitting kon na een minuut of twintig worden hervat. De man die de verdachte wilde aanvliegen, is afgevoerd.

De broer was naar voren geroepen om gebruik te maken van zijn spreekrecht. Op het laatste moment versnelde de man, waarna hij viel. Nog voordat hij kon opstaan, werd hij door de agenten overmeesterd. Na een minuut of twintig was de rust weergekeerd en kon de zitting worden voortgezet. Daarna vertelde de advocaat van de man die verhaal had willen halen, wat zijn cliënt namens de nabestaanden wilde vertellen. Moord en poging tot doodslag

Eindhovenaar Martin M. staat terecht voor de moord op zijn 33-jarige vriendin Stephanie op 1 februari en voor poging tot doodslag op de eigenaresse van een bed and breakfast. Het Openbaar Ministerie (OM) zou deze woensdagmiddag met de strafeis voor de verdachte komen. Waarschijnlijk zal dat nog lukken. Dat zei hij tijdens een eerdere pro-formazitting, deze woensdag werd de zaak inhoudelijk behandeld. Martin M. zei dat hij zijn vriendin heeft doodgestoken, omdat hij haar met zijn daad wilde behoeden voor ‘iets veel ergers’. M. zei waanideeën te hebben die hem ervan overtuigden dat de vrouw anders zou zijn ontvoerd, verkracht en geprostitueerd. De twee woonden tijdelijk in het bed and breakfast. De Eindhovenaar zei al eerder dat hij die avond en nacht een psychose had. Hij kreeg daar medicijnen voor, maar die nam hij op verzoek van zijn vriendin niet in. LEES OOK: Man stak vriendin dood, om haar te behoeden voor ontvoering en prostitutie