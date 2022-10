Man die instak op taxichauffeur krijgt in hoger beroep 9 jaar cel

De 22-jarige man die in februari 2021 een Tilburgse taxichauffeur ernstig verwondde met een mes bij Eindhoven Airport, is in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel. Dat is een jaar meer dan in oktober vorig jaar werd opgelegd.

De Poolse man nam die dag een taxi van Tilburg naar Eindhoven Airport. Aan het eind van de rit viel hij plotseling de chauffeur aan. Hij stak met een mes acht keer in het achterhoofd en in de richting van de nek van de chauffeur. Het slachtoffer werd met flinke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij had een hoofdwond van een paar centimeter diep en een doorgesneden pees in een van zijn handen. De dader had de taxichauffeur die dag vlak voor de middag via WhatsApp gevraagd hem later die dag op te halen. Zo'n twee uur na het versturen van dat bericht, zocht hij op zijn telefoon naar 'in de nek steken met mes' en 'messlag in nek'. Weer een halfuur later stapte de dader de taxi in voor de rit naar Eindhoven Airport. Poging tot moord

Volgens zowel de rechtbank als het hof in Den Bosch wilde de dader de chauffeur doden en was er sprake van voorbedachte rade. Daarmee werd hij veroordeeld voor poging tot moord. Bovendien moet de dader zijn slachtoffer ruim 30.000 euro schadevergoeding betalen. LEES OOK:

