Politie: dood van Sanne en Hebe was 'noodlottig ongeval'

De politie gaat uit van een noodlottig ongeval en bevestigt dat de twee inzittenden de vermiste Sanne en Hebe zijn. Onderzoek moet uitwijzen of er andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren. Dat meldt een woordvoerder van de politie in gesprek met Omroep Brabant.

Volgens de woordvoerder hebben zij geen enkele aanwijzing dat het gaat om een misdrijf. Op dinsdag heeft de politie ook gezocht op de plek waar de auto uiteindelijk gevonden is. De reden dat de auto toen niet is ontdekt, komt volgens de woordvoerder omdat de auto vanaf de snelweg niet te zien was. "Deze plek is een van de honderden tips geweest die we kregen. Onze focus lag in eerste instantie op de plek waar het signaal van de mobiele telefoon verdween. Er is op deze plek gekeken, maar de auto is niet gezien. De auto was moeilijk zichtbaar in het riet, achter de bossen en in het water."

De politie zocht in eerste instantie uitgebreid op de A59 bij Waspik, bijna 30 kilometer van knooppunt Empel. Bij een tweede zoekactie heeft de politie wel een onderdeel van de Kia Picanto gevonden. Op dat moment is de politiehelikopter ingeseind om nauwkeuriger te kijken.

Het is nog altijd de vraag hoe het mogelijk is dat de auto op zo'n druk verkeerspunt van de weg is geraakt. En dat er door niemand alarm is geslagen die het gezien heeft. "Als er nog mensen zijn die ook maar iets hebben gezien, dan hopen wij dat ze contact met ons opnemen", aldus de politie.