Martelpraktijken: vingerkootjes afgeknipt en met hamer op voet geslagen

Een 35-jarige Eindhovenaar die maandag in de gevangenis in Vught werd aangehouden, heeft bij een andere man vingerkootjes afgeknipt. Ook heeft hij hem in Eindhoven met een hamer op zijn voet geslagen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekendgemaakt.

Volgens het OM heeft de Eindhovenaar zijn slachtoffer in juni 2020 naar een loods of garage gelokt. Vandaar dat wordt gesproken van ontvoering en marteling. Ze zouden te maken hebben gehad met een partij verdwenen drugs. De man zou het slachtoffer hebben vastgebonden en geblinddoekt en hem daarna hebben gemarteld. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hij liep onder meer een gebroken voet op. De verdachte werd opgepakt op de dag dat hij eigenlijk vrij zou komen om voor een zieke zus te zorgen. Hij zat sinds november vast voor een drugszaak en wapenbezit. De nieuwe aanhouding werd mogelijk aan de hand van versleutelde chatberichten. Het OM gaat ervanuit dat de verdachte door andere mensen is geholpen. De rechtbank in Den Bosch bepaalde donderdag dat hij nog zeker twee weken vast blijft zitten. LEES OOK: Man die vrij zou komen, meteen weer opgepakt voor marteling