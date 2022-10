600 gebruikers van apneu-apparaten Philips naar de rechter

Honderden gebruikers van apneu-apparaten van Philips zijn deze week naar de rechter gestapt. Ze willen daarmee afdwingen dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertrouwelijke documenten over de omstreden apparaten vrijgeeft.

Dat bevestigt hun advocaat Mark de Hek aan NRC. De Hek probeert sinds vorig jaar de documenten te krijgen.

"De ruim zeshonderd gebruikers die ik bijsta, maar ook de 85.000 overige gebruikers in Nederland, hebben er een groot belang bij om deze documenten snel te krijgen. Mensen zijn bezorgd, angstig en ervaren emotionele problemen. Ze willen weten wat er mis is met het apparaat waarvan ze afhankelijk zijn en dat mogelijk levensgevaarlijk is."

Het gaat volgens de krant om ongeveer zo'n duizend documenten met onder meer onderzoeksverslagen, risicoanalyses en interne correspondentie tussen Philips en het Ministerie van VWS over de aanhoudende problemen met de apparaten.

Ander schuim

Uit onderzoek van NRC bleek dat Philips al in 2016 was gewaarschuwd dat het ander schuim moest gebruiken voor slaapapneu-apparaten. Het duurde vervolgens vijf jaar voordat het concern actie ondernam. De Hek wil nu weten wat en wanneer het ministerie wist van de problemen bij Philips.

Philips meldde begin vorig jaar voor het eerst dat zijn apneu- en beademingsapparaten mogelijk brokstukjes geluiddempend schuim en chemische gassen uitstoten, wat gezondheidsgevaar kan opleveren voor patiënten. Het zou dan volgens de krant gaan om astma, ontstekingsreacties en kanker. De Hek vindt het triest dat Philips weinig oog heeft voor de patiënt en dat de communicatie van het concern veel te mager is.

Philips, de patiëntenvereniging en leveranciers werken sinds augustus aan antwoorden op veelvoorkomende vragen. Philips is nog steeds bezig met het vervangen en repareren van apparaten. Ongeveer de helft van de apparaten zou inmiddels vervangen zijn, maar leveranciers als Mediq klagen dat ze maar mondjesmaat informatie krijgen over de levering van de apparaten.

