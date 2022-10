Ongeval Hebe en Sanne: politieduikers kammen water uit bij knooppunt Empel

Bij het knooppunt Empel bij Den Bosch, waar woensdagavond de overleden Hebe (10) en Sanne (26) werden gevonden, vindt vrijdagochtend opnieuw onderzoek plaats. De politie is met meerdere duikers aanwezig om het achterliggende water bij het knooppunt uit te kammen. "Het gaat om een vervolgonderzoek, maar meer kunnen we niet melden", vertelt een woordvoerder. De linkerrijstrook van de A59 is afgesloten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De lichamen van begeleider Sanne en de 10-jarige Hebe werden gevonden in de zwarte Kia Picanto, die lag in het water bij het knooppunt. Daarmee kwam een eind aan een dagenlange zoektocht. Hebe en Sanne waren sinds maandagmiddag vermist. Vermissing

Maandag vertrok Sanne met het meisje in een zwarte Kia Picanto uit Raamsdonksveer. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. De politie zette grote zoektochten op, gesteund door vrijwilligersgroepen. Voor het meisje werd ook een AMBER Alert uitgegeven. Woensdagavond laat werden de twee dood gevonden bij verkeersknooppunt Empel bij Den Bosch. Ze waren met hun auto van de weg geraakt en in het water gereden. Kamervragen

In het verleden zijn er meerdere ongelukken gebeurd in de bocht bij het knooppunt. Op exact dezelfde plek raakte in 2020 ook een auto te water. De automobilist overleefde dat ongeval. Politieke partij BVNL heeft 'inzake de veiligheid van het knooppunt' vrijdag Kamervragen gesteld aan de minister van infrastructuur.