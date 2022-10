Peter tipte politie over vindplek Hebe en Sanne: 'Was ik maar gaan kijken'

Peter Aaldering uit Rosmalen is verdrietig en voelt zich heel schuldig. Dinsdagavond al zag hij met zijn vrouw bandensporen op de plek waar woensdagavond de auto van Sanne en Hebe werd gevonden. Hij heeft de politie gebeld en zelfs een politieauto aan de kant gezet. Agenten zijn ook op de onheilsplek gaan kijken. Volgens Peter zijn ze alleen niet uitgestapt en hebben ze daardoor de zwarte Kia Picanto van Sanne niet gezien. "Was ik zelf maar teruggereden en uitgestapt."

Hij woont zelf in Rosmalen en is daar de A2 opgereden tijdens zijn zoektocht. "Meteen bij knooppunt Empel kreeg ik een naar gevoel, geen idee waarom." Peter is vervolgens over de A59 via Waalwijk naar Raamsdonksveer gereden en weer terug via Waalwijk. "De politie was er nog aan het zoeken omdat daar de telefoon van Sanne is uitgevallen", legt hij uit.

Het onderbuikgevoel over knooppunt Empel bleef hangen bij Peter. "Het was rustig op de weg en daardoor kon ik een stuk langzamer rijden." Het was kwart voor negen toen hij iets zag. "Halverwege de bocht zag ik bandensporen de berm in, het talud af. Ik heb alleen geen auto gezien."

Juist op dat moment werd hij ingehaald door een politieauto. Peter belde meteen de politie en seinde ook met zijn lichten naar de agenten die hem net inhaalden. "Ik was nog bang dat ik een dikke boete zou krijgen." Op de afrit bij Rosmalen vertelde hij de agenten wat hij gezien heeft.