'Kopschoppers' voor de rechter: 'Hij was 2 minuten en 52 seconden lang out'

Een 27-jarige man werd zo zwaar mishandeld, geschopt en geslagen, dat hij buiten bewustzijn raakte. Eén van de daders zou met zijn loopgips tegen zijn gezicht hebben gestampt. Dat gebeurde in november vorig jaar, op het Catharinaplein in Eindhoven. De bewakingsbeelden waren zo heftig, dat de politie ze niet openbaar heeft gemaakt. Hoewel er eerst vier verdachten waren, worden er inmiddels nog maar drie van hen vervolgd. Ze stonden vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie eiste celstraffen en werkstraffen.

Op de camerabeelden zijn er vier daders te zien, die flink tekeer gaan op het slachtoffer. Hij zou zich gemengd hebben in een woordenwisseling die uit de hand leek te lopen en werd vervolgens zelf het doelwit. Met gebalde vuisten ging de groep los. De mannen schopten en sloegen tegen het lichaam, gezicht en (achter)hoofd van het slachtoffer, zelfs toen hij niet meer bij bewustzijn was.

De verdachten zeggen elkaar niet goed te kennen. "Van gezicht en van chillen in de stad", begint verdachte K. te vertellen. Hij is als 20-jarige de jongste van de drie verdachten en zit links van verdachte A. H., de derde verdachte, is vrijdag niet op komen dagen, net als het slachtoffer. De advocaat van H. zit er wel.

2 minuten en 52 seconden

Verdachte A. zit in het midden met een tolk. Hij woont sinds een jaartje in Veldhoven, maar heeft jarenlang in Engeland gewoond. Daar werd hij het land uit gezet na meerdere geweldsdelicten en drugs- en wapenbezit. "Nou, hij had een mes en 100 gram wiet op zak", nuanceert zijn advocaat. "Dat werkt daar een beetje anders dan hier."

De officier van justitie beschrijft hem als 'de grote agressor' van de zaak, aangezien op de bewakingsbeelden te zien is hoe hij het langst en meest tegen het hoofd van het slachtoffer aan trapt, ook nadat de man bewusteloos op de grond ligt. "Twee minuten en 52 seconden was hij weg”, leest de voorzitter. Verdachte A. zegt zich dat moment niet te herinneren.

'Als ik alcohol drink, loopt het uit de hand'

"Als ik alcohol drink, dan kan het wel een beetje uit de hand lopen", legt hij uit. "Ik zie op de beelden wel dat ik dat ben, maar zo ben ik normaal gesproken niet", gaat A. verder. "Alcohol is geen excuus, maar wel een verklaring voor waarom ik dit heb gedaan." Het levert hem een strafeis op van 26 maanden gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Ook de andere twee verdachten zeggen dat ze op de bewuste avond veel gedronken hebben. Ze herinneren zich niks meer, los van de beelden die ze op de bewakingscamera terug konden zien. "Ik had iets te veel gedronken, anders was het niet gebeurd", concludeert K. Eigenlijk vindt hij dat hij er zelf niks aan kan doen. Dit komt door de alcohol: niet door hem. Op de vraag of hij dat als een excuus ziet, geeft hij geen commentaar.

Maar de getuigenverklaring van zijn vriendin spreekt zijn woorden tegen. "Ik weet hoe hij is als hij drinkt", heeft het 16-jarige meisje gezegd. Ze heeft het over hun vriendengroep. "Bij ons is het één team, één taak", wordt voorgelezen uit haar getuigenverklaring. Ook vertelde ze hem dat ze haar vriendje wilde tegenhouden, maar dat dat haar niet is gelukt.

Werkstraf

Als jongste zou K. milder moeten worden gestraft. Dat is vanwege zijn leeftijd, maar vooral doordat hij tijdens het daadwerkelijke 'kopschoppen' is weggelopen van het gevecht. Zijn klappen worden gezien als een poging tot zware mishandeling. Tegen hem wordt een werkstraf van 200 dagen geëist, waarvan 100 voorwaardelijk. Mocht hij de komende twee jaar weer in de fout gaan, dan wacht hem een extra celstraf.

Dat komt, omdat hij in september 2021 bij een ander geweldsdelict was berokken. Toen werd op het Eindhovense Stadhuisplein een Pool mishandeld. "Ik zat niet lekker in mijn vel, vorig jaar", reageert hij hierop. Hoe dat kan, wil hij liever niet vertellen.

'Léék alleen op schoppen'

Samen met verdachte A. wordt de afwezige H. gezien als een van de grootste agressors van het delict. Lachend liep hij weg van het bewusteloze slachtoffer, waar hij met zijn loopgips tegenaan had gestampt. In zijn verklaring vertelde hij dat er iemand naar zijn gebroken been greep, waarna hij zich wilde verdedigen. Volgens zijn advocaat léék het op schoppen, maar was het dat niet.

Voor de derde verdachte ligt er een strafeis van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden, met zes maanden voorwaardelijk. Ook hij krijgt een proeftijd van twee jaar.

