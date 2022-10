Hulphond Tim overwon kanker, nu zamelt hij geld in met een zwemmarathon

Snuivend en puffend baant Tim zich een weg door het speciale hondenzwembad, om voor de zoveelste keer de oranje frisbee uit het water te vissen. Hij geniet. "Hij geniet zelfs dubbel", vertelt zijn baasje Nicole van der Kooij uit Breda. Want Tim overwon een zeer kwaadaardige vorm van kanker. En nu gaat hij zelfs een marathon zwemmen, met nog 19 andere honden. Het doel: geld inzamelen voor kankeronderzoek bij honden.

Nicole: “Mijn wereld stortte in. Het advies was euthanasie, maar Tim is een vechter! Ik ben met de behandelingen gestart en Tim is genezen van zijn kanker. Dat betekent dat de kanker in complete remissie is. Hij is nu 12 jaar en geniet dubbel van het leven dankzij de behandelingen!”

Voor Nicole is hulphond Tim haar 'alles': "Hij is mijn leven, mijn hartslag". Ze heeft een jeugdtrauma en Tim brengt haar de rust en regelmaat die ze nodig heeft. Ze was dan ook radeloos toen twee jaar geleden bij de labrador-retriever kanker werd vastgesteld.

Tim is letterlijk het levende bewijs dat het mogelijk is om met de juiste behandeling dieren met kanker te redden. "Toen hij ziek werd, voorspelden ze dat hij nog geen 10 jaar zou worden. En moet je hem nu eens zien. Hij is zo blij als een puppy", glundert Nicole. Twee keer per week trekt Tim nu fanatiek zijn baantjes in het hondenzwembad H2Ond in Babyloniënbroek.

Ook Gaby Bemelen, eigenaresse van zwembad, vindt dat hondeneigenaren te snel het advies krijgen om hun dier in te laten slapen als er kanker is vastgesteld: "Vaak krijgen ze dan pillen mee en week later mogen ze terugkomen voor het finale shot. En Tim laat zien dat het anders kan."