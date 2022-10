44.400 kalkoenen geruimd na vogelgriep in Hedel, vervoersverbod in Brabant

In het Gelderse Hedel, net over de Maas bij Den Bosch, is bij een kalkoenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Alle 44.400 kalkoenen die er zijn worden geruimd. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, geldt een vervoersverbod van pluimvee binnen een straal van 10 kilometer. Dat heeft ook gevolgen voor tenminste twee Brabantse bedrijven.

Twee pluimveebedrijven in Elshout en Oudheusden liggen in de zogenaamde tienkilometerzone. Hier geldt per direct een vervoersverbod.

Dit houdt in dat vogels en eieren niet mogen worden vervoerd vanaf het bedrijf. Ook mag vogelmest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten niet worden weggebracht. In de tienkilometerzone rondom Hedel liggen in totaal tien andere pluimveebedrijven.

Eerder zei Twan Engelen van de ZLTO dat een vervoersverbod veel impact heeft voor bedrijven. "Het zorgt voor veel onzekerheid. Het heeft flinke financiële consequenties voor de pluimveehouders. Zo wordt onder meer de prijs van eieren afgewaardeerd."

Het Gelderse bedrijf werd in maart ook al getroffen door vogelgriep. Toen werden ongeveer 64.500 dieren geruimd.

Andere maatregelen

Binnen een zone van drie kilometer liggen zes andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden gescreend op vogelgriep en de komende veertien dagen intensief in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Sinds 5 oktober geldt al een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden vogels.

Ospel

In de Limburgse gemeente Ospel is bij een kalkoenenbedrijf vorig weekend vogelgriep ontdekt. Ook daar zijn kalkoenen geruimd en geldt in de omgeving een vervoersverbod.

