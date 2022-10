Beste vriend van omgekomen Sanne wordt bedreigd: 'Ik heb niets gedaan'

De beste vriend van de omgekomen Sanne heeft al dagen niet geslapen. Niet alleen verloor hij zijn beste vriendin, hij wordt ook met de dood bedreigd door wildvreemde complottheoristen. "Maar ik zwicht niet voor toetsenbordridders. Het moet vanaf nu over Sanne en Hebe gaan."

Mark Deckers uit Nuenen kan de tranen niet bedwingen zaterdagmiddag. "Ze zeggen dat ik het gedaan heb. Mensen die mij niet kennen lezen die verhalen en geloven ze. En het erge is, ik snap die mensen ergens nog ook. Maar het is allemaal niet waar."

Mark hoorde woensdagavond het noodlottige nieuws over Sanne en Hebe, en hij was klaarblijkelijk niet de enige. Terwijl hij alle ellende probeerde te verwerken begon hij ook direct bedreigingen te ontvangen. De bedreigingen waren zelfs zo serieus dat Mark aangifte heeft gedaan.

De lichamen van Sanne en Hebe werden woensdagavond gevonden in een auto bij Den Bosch. De wagen is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Dagenlang werd er naar de twee gezocht. Er werd zelfs een AMBER Alert verstuurd. Tijdens die zoektocht kwam Mark veelvuldig in de media om mensen te vragen om mee te zoeken.

Daar bleef het niet bij. De wildste verhalen doen volgens Mark de rondte. "Over dat ik haar ontvoerd heb, of dat ik zelfs degene was die achter het stuur zat. Dan denk ik: hoe kan dat nou? Denken mensen dat ik na het ongeval uit de auto ben gekropen en met natte kleren terug naar huis ben gelopen? Mensen, denk eens logisch na."

Op sociale media werd het verleden van Mark veelvuldig aangehaald. Online zijn veel oude artikelen te vinden waarin Mark wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar het Openbaar Ministerie stelde dat dat onterecht was. "Mensen snappen dat niet, lijkt het. Ze denken dat ik het destijds gedaan heb. Maar dat is niet zo. Daar was justitie het op alle fronten mee eens."

Door alles heeft hij sinds maandagavond niet geslapen.

"Het bizarre is dat je op een gegeven moment niets meer voelt. Ik sprak met mezelf af om pas te stoppen met zoeken als we Sanne en Hebe gevonden zouden hebben. Nu is dat het geval, en dan ga ik naar bed, maar ja, ik slaap niet meer. Het lijkt nu enkel wachten. Wachten tot ik verder kan gaan met mijn leven."