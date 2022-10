Eigenaar beschoten huis geschrokken: 'Gaat je niet in koude kleren zitten'

Zeker tien kogelinslagen in een huis in Oosterhout, de eigenaar heeft geen idee wie dat op zijn geweten heeft. Hij woont met zijn gezin al een tijdje in een ander huis en was op het moment dat er geschoten werd niet thuis. De buren daarentegen, schrokken afgelopen nacht wakker van de herrie. "Het was heel angstig, ik ben doodsbang dat de daders terugkomen", vertelt een buurtbewoner.

De huiseigenaar wil anoniem blijven. Om half tien zaterdagochtend arriveerde hij met z’n gezin aan de Jan van Eijckhof, omdat iemand wat op kwam halen bij het huis dat nagenoeg leeg staat. Bij het zien van de kogelinslagen waarschuwden ze de politie. “Uiteindelijk zijn we tot vijf uur vanmiddag bezig geweest met het onderzoek van de politie.”

"Mijn vrouw en ik werken allebei fulltime, mijn zoon gaat gewoon naar school. Zoveel gebeurt er bij ons niet."

Ze woonden al achttien jaar in het huis, maar hebben het onlangs verkocht. De overdracht vindt volgens de eigenaar in november plaats. De verkoop heeft naar zijn weten niets met de beschieting te maken. “We hebben met niemand ruzie, geen problemen met de politie. We weten niet waar dit vandaan komt.” Ook met de buurt leeft hij naar eigen zeggen op goede voet. "We gaan normaal met elkaar om. Mijn vrouw en ik werken allebei fulltime, mijn zoon gaat gewoon naar school. Zoveel gebeurt er bij ons niet."

"Het wordt een andere nacht dan anders denk ik."

"Het wordt een andere nacht dan anders denk ik."

Buurtbewoners in de straat zijn zich vannacht ook wild geschrokken. "Het was heel angstig. Ik ben doodsbang dat de daders terugkomen", vertelt een bewoner die wakker schrok van de schoten. "Het was een enorm lawaai." Dat gold ook voor de buurvrouw van het huis dat beschoten is, weet de eigenaar. "Ze is een alleenstaande vrouw. Ze hoorde vannacht rond twee uur kabaal en heeft uit het raam gekeken, maar ze zag verder niets." Zelf verwacht hij vannacht in ieder geval niet heel rustig te slapen. "Dit gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Het wordt een andere nacht dan anders denk ik."

