Kozakken Boys mag weer thuis bekeren, nu tegen ADO Den Haag

Kozakken Boys heeft niet ongunstig geloot voor de tweede ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De bedwinger van Eredivisieclub Vitesse mag net als eerder deze week thuis spelen. Tegenstander, medio januari, is ADO Den Haag, de huidige nummer 13 van de Keuken Kampioen Divisie (KKD).

Kaj Ramsteijn, verdediger van de Werkendamse amateurclub, mocht zaterdagavond helpen bij de loting. Hij haalde direct zijn club, middenmoter in de Jack's League, uit de bak met deelnemers. Vervolgens pikte hij ADO Den Haag eruit.

'Mooie pot'

Ramsteijn had gehoopt op Feyenoord, waarvoor hij in het verleden als jeugdspeler uitkwam. Toch was hij tevreden: "Dat wordt een mooie pot." Hij rekent net als bij het treffen met Vitesse, dat na strafschoppen werd beslist, op een paar duizend toeschouwers.

De andere Brabantse amateurclub die de eerste ronde eveneens overleefde, Blauw Geel '38, kreeg ook al een thuiswedstrijd. FC Utrecht, dat tot nu toe teleurstelt in de Eredivisie, komt hiervoor naar Veghel.

Brabantse bekerderby

De loting koppelde ook NAC Breda en FC Eindhoven aan elkaar. Deze Brabantse KKD-bekerderby wordt gespeeld in Breda. PSV kan zijn borst nat maken: de huidige nummer 2 van de Eredivisie gaat op bezoek bij Sparta, dat dit seizoen uitstekend presteert.

FC Den Bosch heeft de op papier zwaarste opgave: de nummer 18 van de KKD moet het opnemen tegen kampioen en huidige Eredivisiekoploper Ajax. Eén voordeel: de Bosschenaren spelen op eigen veld.

De tweede bekerronde wordt op 10, 11 en 12 januari afgewerkt. In het weekend daarvoor worden de competities in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hervat.

