De boom die 13 auto’s verpletterde, was rot van binnen

De boom in Hoeven die begin oktober omviel en dertien auto’s verpletterde, was rot van binnen. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Halderberge heeft laten uitvoeren.

Uit het onderzoek dat nu is gedaan, blijkt dat de boom verzwakt was door witrot in de voet van de stam. Hierdoor was het hout sponsachtig geworden, waardoor de boom kon omvallen. "De rotte stam was aan de buitenkant niet zichtbaar", aldus wethouder Thomas Melisse.

De 110 jaar oude eik stond in het bos bij priesteropleiding Bovendonk. Op vrijdagavond 7 oktober viel de boom plotseling om. Met een enorme klap ging de eik onderuit, nam twee andere bomen mee en belandde op de geparkeerde auto’s. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Gebroken tak en een zwam

Volgens Melisse is de omgevallen eik in 2019 voor het laatst geïnspecteerd. Daarbij werd alleen een gebroken tak en een zwam ontdekt. Hoewel witrot wordt veroorzaakt door een zwam, waren de zwammen die gezien waren, voor de gemeente ‘geen aanleiding tot ongerustheid’. Eerder dit jaar is de boom nog gesnoeid en ook toen is niet gezien dat er sprake was van witrot.

De gemeente Halderberge die de bomen aan de Hofstraat beheert, heeft nadat de boom zo plotseling omviel, een externe deskundige ingeschakeld om ook andere bomen in de rij te controleren. Die blijken geen gevaar op te leveren.

Maar gedupeerden twijfelen aan de manier waarop de controle is gedaan. Ze probeerden na het ongeluk bewijs te verzamelen om aan te tonen dat boom ziek was en dat de gemeente nalatig is geweest. Het is nog niet bekend of de gemeente voor de schade gaat opdraaien. Met een verzekeraar wordt gekeken of de gemeente aansprakelijk is.

