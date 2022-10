Dansgroep CDK JR Veldhoven wint Holland's Got Talent: 'Niet normaal'

De jonge dansers van CDK JR in Veldhoven hebben Holland’s Got Talent gewonnen. De talentvolle dansgroep bleef in de finale, die vrijdagavond op RTL4 werd uitgezonden, negen andere kandidaten voor. Onder hen drie deelnemers uit Brabant.

De Veldhovense dansgroep bestaat uit dertien meisjes en twee jongens. Ze zijn tussen de 13 en 17 jaar oud en kennen elkaar een jaar of vier. Met de winst werden ze liefst 50.000 euro rijker.

CDK JR doet het feestje in 'eigen huis' dunnetjes over (foto: Manuela van de Kerkhof).

CDK JR moest als eerste optreden en verzorgde direct een enorme show. De jury reageerde ondersteboven en met een staande ovatie: "Alles klopt. De creativiteit, de choreografie, de muziek, de dans. Dit is niet normaal." De groep en haar begeleiding gingen natuurlijk uit hun dak toen later op de avond eerst bekend werd dat ze bij de laatste drie waren geëindigd. Vervolgens was het wachten op het oordeel van het publiek in de studio en dat koos met een overweldigende meerderheid van stemmen voor CDK JR. Ook in de thuishaven, theater De Schalm in Veldhoven, was het een groot feest. Hier volgden de succesvolle dansers met tal van clubgenoten en andere fans de (eerder opgenomen) uitzending op tv. Heel Veldhoven Danst, leek het wel.

Vier van de danseressen van CDK JR in De Schalm (foto: Manuela van de Kerkhof).

Voor Jadey van de Kerkhof uit Eindhoven kan het na deze geweldige avond helemaal niet meer op. In 2018 pakte de danseres van CDK JR haar eerste Europese titel. Dat was dertig jaar nadat haar opa en PSV-icoon Willy van de Kerkhof de Europacup voor landskampioenen behaalde met PSV.

Willy en Jadey van de Kerkhof (foto: Manuela van de Kerkhof).

De zege in Holland’s Got Talent is ook een mooie opsteker voor Sergio Reis, de choreograaf van de dansgroep.

De winnende dansgroep uit Veldhoven.