Twee mannen (24 en 55) opgepakt na dodelijke steekpartij in Best

Twee mannen van 24 en 55 uit Best zijn vrijdag aangehouden na de steekpartij van donderdagavond op de Koningin Julianaweg-Zuid in Best. Hierbij kwam de 63-jarige Eindhovenaar Ad Bierens om het leven en raakte diens 39-jarige stiefzoon gewond.

Rond kwart voor twaalf werd de steekpartij gemeld bij de politie. Toen agenten daar aankwamen, probeerden ze Bierens nog te reanimeren maar dit lukte niet meer. Hij overleed op de plek van de steekpartij aan zijn verwondingen. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is, vraagt de politie onder meer camerabeelden op. Ook zoekt ze getuigen. Twee aanhoudingen

De politie maakte vrijdag aan het eind van de middag bekend dat de 55-jarige man was aangehouden. Even later werd ook de man van 24 opgepakt. "Hij zit vast en zijn rol bij de zaak wordt onderzocht", laat de politie weten.