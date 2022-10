Wil de eigenaar van deze auto hem nu komen ophalen? Hij mist zijn baasje

Geen kentekenplaten, een vastgetapete bumper en een flinke barst in de voorruit. Al maanden staat een donkergroene Opel Vectra zo te verpieteren in de Trombonestraat in Uden. En niemand weet van wie de verlaten bolide is. Opmerkelijk, maar zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt in onze provincie.

Sven de Laet Geschreven door

De auto in Uden raakt steeds meer beschadigd.

Eindhoven

Zo'n twee jaar geleden zorgde een Citroën met Frans kenteken voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen aan het Bomanshof in Eindhoven. Maandenlang stond de wagen daar stof te vangen, tot ergernis van buurtbewoners. "Er zitten inmiddels heel wat parkeerbonnen op, maar hij blijft maar staan", klaagde Ralph Giessen destijds.

De Franse auto, met heel wat parkeerbonnen.

Eindhoven Airport

In diezelfde periode was het ook raak op Parkeerdek 1 van Eindhoven Airport. Daar stond een Jaguar zo lang geparkeerd, dat door de laag stof de originele kleur nog amper te onderscheiden was. Overigens zaten er geen kentekenplaten meer op de auto, waardoor het niet lukte om de eigenaar te achterhalen.

De bestofte Jaguar vol boodschappen (foto: Noël van Hooft).

Ikea in Son

Nóg extremer was de Citroën Xsara, die in de parkeergarage van de IKEA in Son meer dan een jaar een plekje bezet hield. Ook bij de woonwinkel zelf zaten ze op den duur met de handen in het haar en hadden ze geen idee meer wat te doen. "Wegslepen kost ook geld, we hopen dat de eigenaar zich nog gaat melden."

De Citroën staat stof te happen in de parkeergarage (foto: Omroep Brabant).