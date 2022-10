Boer Wilco wil minder stikstof uitstoten en toch raakt hij vergunning kwijt

De rechter in Den Bosch heeft vrijdag een streep gehaald de natuurvergunning die eerder was verstrekt aan drie Brabantse veehouderijen. Volgens de rechtbank is de provincie er ten onrechte van uitgegaan dat het emissiearme stalsysteem voor minder uitstoot van ammoniak zou zorgen. Een van de drie gedupeerde melkveehouders is Wilco de Crom uit Knegsel.

Wilco is eigenaar van kaasboerderij Nieuwerwets in het buitengebied van Knegsel. De plannen om zijn bedrijf te moderniseren ligt al een tijdje op de plank. Alle hoop was daarbij gevestigd op de emissiearme stalvloeren.

"Ik wil deze stal gaan verbouwen en wel op een milieuvriendelijke manier. Het plan was met een emissiearme vloer. Ik wil namelijk met mijn bedrijf de uitstoot van ammoniak flink verminderen. Dat is haalbaar met deze vloeren. Maar de rechter heeft de reductie van stikstof van deze vloer in twijfel getrokken en de vergunning ingetrokken."

Wilco is niet blij met het intrekken van de vergunning. "We zouden de ammoniak verder kunnen verminderen, misschien iets minder dan gedacht. Maar nu kan ik helemaal niets. Ik wil zo milieuvriendelijk mogelijk werken. Mijn kaasmakerij is al CO2-neutraal."

Door de uitspraak van de rechter kan De Crom niet verder met zijn milieuvriendelijke plannen. "Er zijn geen andere emissiearme alternatieven. Er zijn voldoende andere technieken. Maar ook die houden geen stand bij de rechter. Ik wil de volgende stappen zetten met mijn bedrijf en het liefst zo milieuvriendelijk. Dat is in het belang van de boeren, de natuur en van ons allemaal."

De procedure was aangespannen door enkele natuurverenigingen. Zij hebben hun gelijk gehaald bij de rechter. Vanaf 2024 moeten alle boeren in Brabant minder stikstof uitstoten. Het is nog maar de vraag of de provincie daaraan nu vast kan blijven houden.

