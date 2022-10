Kermissen staan twee minuten stil voor doodgestoken kermisexploitant

De 63-jarige man die donderdagavond overleed na een steekpartij in Best, is de bekende Eindhovense kermisexploitant Ad Bierens. Vrijdagavond staat de kermiswereld stil bij zijn dood en wordt er op verschillende kermissen door het land twee minuten stilte gehouden.

Onder andere de kermissen van Breda, Rotterdam, Almere, Bergen op Zoom en Dieren houden om acht uur 's avonds twee minuten stilte.

Veel reacties

Bierens had twee oliebollenkramen en was op meerdere kermissen in Brabant en daarbuiten met zijn kramen te vinden. Op sociale media worden veel rouwberichten gedeeld, met name uit de kermiswereld, waar Bierens gold als begrip. "Een van de altijd terugkerende gezichten tijdens de Tilburgse kermis en een graag geziene gast op ons terras. Ad Bierens is niet meer", schrijft het Tilburgse café De Lollipop op Facebook.

“Ik ben ervan geschrokken”, zegt Jan Boots van de Nederlandse Kermis Bond. “Ik hoorde het van een collega. Ik heb Ad een paar weken terug nog gezien, toen hij met zijn oliebollenkraam in Alkmaar stond. Hij was niet alleen een goed zakenman, maar ook altijd positief en hij had altijd een goed woordje over voor de mensen. Dat dit juist hem moet overkomen...”

Steekpartij

Een 55-jarige man uit Best is aangehouden na de steekpartij. Wat er precies is gebeurd donderdagavond is nog altijd onduidelijk. De 39-jarige stiefzoon van Bierens raakte ook gewond bij de steekpartij.

Rond kwart voor twaalf werd de steekpartij gemeld bij de politie. Toen agenten daar aankwamen, probeerden ze Bierens nog te reanimeren, maar dit lukte niet meer. Hij overleed op de plek van de steekpartij aan zijn verwondingen.

Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is, vraagt de politie onder meer camerabeelden op. Ook zoekt ze getuigen.