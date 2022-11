Na zeven jaar wachten staat oud-wethouder Tielemans voor de rechter

Zeven jaar na zijn aanhouding begint woensdag de rechtszaak tegen oud-wethouder Peter Tielemans van de gemeente Helmond. Tielemans wordt verdacht van verduistering, knevelarij (soort afpersing door een ambtenaar) en corruptie. Hij werd in 2015 aangehouden, nadat hij eerder al in opspraak was geraakt wegens het declareren van taxiritjes van de kroeg naar zijn huis.

In 2019 schreef Tielemans een wanhoopsbrief aan de gemeenteraad van Helmond. De gemeente had zijn uitkering stopgezet, omdat hij weigerde inzage in zijn boekhouding te geven. Volgens de oud-wethouder werd alles in het werk gezet om zijn leven ‘volledig te gronde’ te richten. Hij had financiële problemen, kon zijn advocaat niet meer betalen en kampte met gezondheidsproblemen. De val van de prominente oud-wethouder was hard. Het begon in 2013 toen het Eindhovens Dagblad onthulde dat hij taxiritjes van de kroeg naar zijn huis had gedeclareerd.

De wethouder trad af en de gemeente startte een onderzoek naar het declaratiegedrag van het hele college van B en W. Daaruit bleek dat Tielemans meer declareerde dan zijn collega’s, maar de onderzoekers konden niet vaststellen of de uitgaven van Tielemans onrechtmatig waren. Deels kwam dat door een onzorgvuldige administratie bij de gemeente Helmond. Wel stond in het rapport dat Tielemans 1879 euro terug moest betalen. De wethouder had niet bepaald sober gedeclareerd, vond de gemeente. De regels rondom declareren werden aangescherpt.

Karaktermoord

Volgens Tielemans pleitte het rapport hem juist vrij en hij eiste excuses en rehabilitatie van de gemeente. De hele gang van zaken zou politieke karaktermoord zijn geweest van partijen die nog een appeltje met hem te schillen hadden.

Maar in 2015 volgde de genadeklap. Peter Tielemans werd aangehouden in zijn huis in Stiphout. Zijn politieke partij, de Sociaal Democraten Ondernemend Helmond, had aangifte gedaan wegens een bankrekening die op naam van de partij stond, maar die onbekend was. Tielemans wordt er nu van beschuldigd dat hij 170.000 euro in zijn eigen zak heeft gestoken. Ook wordt Tielemans beschuldigd van knevelarij, oftewel afpersing door een ambtenaar die geld vordert terwijl hij weet dat dit geld niet verschuldigd is. Tot slot staat er ook corruptie op de tenlastelegging. Die beschuldiging heeft te maken met het aannemen van een donatie.

Lagere straf

De kans is aanwezig dat de rechter rekening gaat houden met de zeven jaar die het heeft geduurd om deze beschuldigingen op een rechtszitting te krijgen. Dat zou betekenen dat Tielemans, als hij hiervoor wordt veroordeeld, een lagere straf gaat krijgen.

Eigenlijk zou de wethouder eerder dit jaar al voor de rechter staan, maar door een fout in de planning ging de zaak niet door. Een langzaam onderzoek, gezondheidsproblemen bij Tielemans zelf en het horen van vele getuigen zorgden ervoor dat de zaak jarenlang werd vertraagd. De rechtbank heeft ook 9 november op het rooster staan voor de zaak tegen Tielemans.

