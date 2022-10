Vrouw thuis beschoten in Dommelen, politie pakt ex-man op als verdachte

De politie heeft de man opgepakt die vorige week dinsdag een vrouw in haar huis in Dommelen zou hebben beschoten. Ze bevestigt ook dat het gaat om de ex-man van het slachtoffer. De verdachte is een man van zestig, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd maandagmiddag rond half een op de Oirschotsedijk in Eindhoven aangehouden.

De schietpartij was ’s morgens in alle vroegte, om half vijf aan het Crusaethof. De bewoonster raakte lichtgewond. Ze kon na een korte behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Het is nog onduidelijk wat er in het huis is gebeurd. De bewoonster raakte vermoedelijk tijdens een ruzie met haar ex-partner lichtgewond.