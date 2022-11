Hardleerse ex-advocaat lapt regels aan de laars: toezicht nodig

Bedreiging van de moeder van zijn ex. Overtreding van een locatieverbod. Inrijden op een agent. Met 110 kilometer per uur door de bebouwde kom racen, over een fietspad en een busbaan. Rood licht negeren en bezit van enkele grammen cocaïne. Oud-advocaat Burhan K. uit Veghel moest zich dinsdag bij de rechtbank in Breda verantwoorden voor alles wat hij in 2019 en in 2021 zou hebben misdaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de 36-jarige man vijftig dagen de cel in moet, al heeft hij die reeds in voorarrest uitgezeten. Hem wacht nog eens honderd dagen gevangenisstraf als hij weer de fout ingaat. Ook eiste het OM dat hij zich onder toezicht moet stellen van de reclassering, dat hij geen contact meer zoekt met zijn ex-vrouw en haar moeder en dat hij geen drugs meer gebruikt.

De verdachte werd vorig jaar al uit zijn ambt gezet, omdat zijn gedrag de advocatuur in een kwaad daglicht heeft gesteld. Hij had een advocatenkantoor in Eindhoven. Eerder zat K. in een cel voor bedreigingen van de twee vrouwen.

Psychische problemen

In de rechtszaal meldde K. zich deze ochtend gekleed in een zwart shirt, een zwarte joggingbroek en witte sportschoenen. De zwaar gebouwde man blijkt al jaren met psychische problemen te kampen. Hij is een aantal keren opgenomen geweest in een kliniek, verblijft sinds kort in een beschermde woonomgeving en kan nog niet zonder medicatie. “Maar ik ben al anderhalf jaar clean”, zei hij dinsdag. Ook bleek hij veel last hebben gehad van een ‘giftige relatie’ met zijn ex.

'Heel boos'

De eerste delicten dateren van juli 2019 en die hebben ook te maken met die vertroebelde verhouding. K. was toen naar een volkstuincomplex in Eindhoven gegaan om te gaan praten met zijn voormalige echtgenote.

Op een bepaald moment voelde K. zich bedreigd door de moeder van de vrouw, die bij haar dochter was. K. ontkent dat hij zijn ex-schoonmoeder met de dood heeft bedreigd: “Ik zat in een psychose, daar kwam ik pas later achter toen ik werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Nu vraag ik me af waarom ik me toen zo heb gedragen”, zegt hij.

Hij erkent wel dat hij verzet heeft gepleegd toen agenten hem wilden aanhouden: “Ik was boos, heel boos.”

Vijf maanden later, op 14 december 2019, liep het helemaal uit de hand, althans volgens het OM. K. wilde in Eindhoven met zijn auto weer zijn ex opzoeken, al wist hij dat hij hiermee een straatverbod zou overtreden. K: “Ineens zag ik een politiewagen en werd overvallen door angst en paniek, want ik wilde niet weer opgepakt worden. Vervolgens werd ik door een agent weggestuurd.”

'Aan dood ontsnapt'

Daarna lopen de lezingen van de verdachte en agenten die gehoord zijn, enorm uiteen. K. ontkent dat hij op een agent is ingereden. De politiemedewerker, die in de rechtszaal aanwezig was en een schadevergoeding heeft geëist, zou aan de dood zijn ontsnapt, maar volgens K. viel dat allemaal best mee. “Klopt niet. Onzin, totale onzin.”