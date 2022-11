Vader en zoon langer vast voor doodsteken van kermisexploitant Ad Bierens

De twee mannen die zijn aangehouden na de dodelijke steekpartij van donderdag aan de Koningin Juliana-Zuid in Best blijven nog twee weken langer vastzitten. Het gaat om een 55-jarige man en zijn 24-jarige zoon. Ze worden verdacht van doodslag en poging tot doodslag.

Bij de steekpartij kwam de 63-jarige kermisexploitant Ad Bierens uit Eindhoven om het leven. Zijn 39-jarige stiefzoon raakte gewond.

De aangehouden verdachten zitten in beperking. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is er een familieverband tussen het slachtoffer en de verdachten. Wat die familieband precies is, wordt niet toegelicht.

Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. De steekpartij was afgelopen donderdag rond kwart voor twaalf in de avond. Agenten hebben nog geprobeerd om Bierens te reanimeren, maar de medische hulp mocht niet baten.

De kermiswereld reageerde geschokt op het overlijden van Bierens. Hij had twee oliebollenkramen en was op meerdere kermissen in Brabant en daarbuiten met zijn kramen te vinden.

LEES OOK:

Twee mannen (24 en 55) opgepakt na dodelijke steekpartij in Best

Dode bij steekpartij na ruzie in cafetaria is 63-jarige Eindhovenaar

Vrouw vond dode man voor de deur na steekpartij: 'Er werd hard geschreeuwd'