Man steekt vriendin dood tijdens psychose in B&B: tbs met dwangverpleging

Martien M. (46), die in februari van dit jaar zijn 33-jarige vriendin vermoordde in een bed and breakfast in Valkenswaard, heeft van de rechtbank in Den Bosch tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Zelf vroeg hij eerder om een levenslange gevangenisstraf.

Sven de Laet Geschreven door

De uitspraak van de rechter komt overeen met de eis die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden uitsprak. Martien M. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Martien M. woonde begin dit jaar samen met zijn vriendin Stephanie in de B&B in Valkenswaard, nadat ze eerder samen een GGzE-instelling ontvluchtten. M. vertelde tijdens eerdere zittingen dat hij na het vertrek uit de instelling stopte met de medicatie voor zijn psychoses, omdat die hem wazig maakten. Stephanie zou hem hebben gevraagd de pillen niet meer in te nemen, omdat hij haar moest beschermen. Waanbeelden

Maar door het stoppen met de medicatie sliep M. nauwelijks meer en kreeg hij opnieuw waanbeelden. Zo zag hij auto's voor het huis parkeren, waarvan hij het vermoeden had dat ze voor Stephanie kwamen. Tegen de rechter zei M. dat hij dacht dat ze ontvoerd en misbruikt zou worden, om daarna in de prostitutie te belanden. Om haar daarvoor te behoeden, sloeg M. zijn vriendin op 1 februari van dit jaar met een glazen fles op haar hoofd. Vervolgens stak hij haar nog zo'n dertig keer met een mes. Toen de eigenaresse van de bed and breakfast hem van Stephanie af probeerde te trekken, liep ook zij een wond in haar pols op. Volledig ontoerekeningsvatbaar

Bij een tussentijdse zitting afgelopen augustus liet de advocaat van M. al weten dat hij zelf graag levenslang de gevangenis in zou gaan. Maar de psycholoog en psychiater die hem na zijn arrestatie onderzochten, vinden M. volledig ontoerekeningsvatbaar en hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd. Daar ging het OM, en nu dus ook de rechter in mee. Volgens de rechter zijn de daden van M. hem door zijn ziekte niet aan te rekenen, maar is de kans op herhaling groot en zal die nooit volledig worden teruggedrongen. De inhoudelijke behandeling van de zaak zorgde twee weken geleden voor nogal wat rumoer, toen de broer van Stephanie probeerde M. aan te vallen. Nog voordat hij hem bereikte, wisten agenten hem te overmeesteren. Toen de broer vervolgens de zaal uit werd begeleid om tot rust te komen, riep hij M. nog meerdere keren 'moordenaar' toe.

Wachten op privacy instellingen...