Tilburgse terrasschutter staat op Nationale Opsporingslijst

De 24-jarige Thomas Nelom die wordt gezocht voor een schietpartij op een terras in Tilburg, is door het Openbaar Ministerie op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Hij wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Bij de schietpartij in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni raakte een 29-jarige Tilburger gewond aan zijn been.

Het slachtoffer ontsnapte in de woorden van de politie aan de dood toen hij op het terras drie mannen ontmoette. Eén van hen schoot daar aan de Heuvelring onder tafel op de man. De kogel raakte hem in zijn been. Sindsdien zijn twee van de drie verdachten aangehouden, maar de schutter nog niet.

De laatst bekende verblijfplaats van Nelom is Tilburg. Eerder zei de politie al te vermoeden dat hij in het buitenland zit. Oorspronkelijk komt hij uit Drunen.

Vermomd?

Naast het vermoeden dat Nelom in het buitenland is, houdt de politie ook rekening met de mogelijkheid dat hij zijn haardracht heeft veranderd of dat hij probeert zich op andere manieren te vermommen.

De foto die van de man naar buiten is gebracht, is uit mei 2021. Zie je de man ergens of weet je waar hij is, benader hem dan niet zelf, waarschuwt de politie in een opsporingsbericht.